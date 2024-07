POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden B260

Neuhäusel / Mogendorf / Selters (ots) - Am 27.07.2024 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Montabaur mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. Um 09:35 Uhr verunfallte eine 18-jährige Leichtkraftradfahrerin auf der K 113 bei Neuhäusel und verletzte sich am Oberschenkel. Die junge Frau stürzte mit ihrer Honda bei Regenwetter alleinbeteiligt in einer ...

