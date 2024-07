POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit nicht zugelassenem Fahrzeug***ZEUGEN GESUCHT***

Rennerod (ots) - Im Tatzeitraum von Mittwoch, 24.07.2024 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.07.2024 08:35 Uhr, kam es zu einer Komplettentwendung eines Anhängers. Tatort ist ein umzäuntes Grundstück in der Bahnhofstraße in Rennerod nahe des Industriegebietes, zwischen dem Sägewerk und dem Bahnübergang. Unbekannte Täter brachen das Tor an der Grundstückseinfahrt gewaltsam auf und entfernten die Diebstahlsicherung des ...

