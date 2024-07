Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kirburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Kirburg bei Hachenburg (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 414 bei Kirburg ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt. Mit Beginn der Sperrung der B414 bei Hachenburg wurde die Vorfahrtsregelung im Sinne der Umleitungsstrecke geändert. An der früheren Einmündung L287 auf die B414 bestand seit dem 22.07.2024 eine neue Verkehrsregelung, wodurch die Einmündung zu einer abknickenden Vorfahrtsstraße verändert wurde. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 414 in Richtung Hachenburg. An der Einmündung der Landesstraße 187 missachtete sie die Vorfahrt eines 64-Jährigen, welcher von der L 287 kommend der Vorfahrtsstraße auf die B 414 folgend, in Richtung Bad Marienberg fuhr. Es kam zur einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge, so dass der Pkw auf der Seite zum Liegen kam. Die Fahrzeugführer konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Neunkhausen, Kirburg, Norken und Langenbach b. Kirburg im Einsatz.

