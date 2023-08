POL-PDWIL: Vermisstensache geklärt

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 09.08.2023 bis 23.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Lindenstraße 62a in Gerolstein errichteten Gartenhaus. Dieses öffneten sie durch gewaltsames Aufdrücken eines Fensters und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier entwendeten sie mehrere aufgefundenen Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten ...

