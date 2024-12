POL-HB: Nr.: 0758 -- Zeugenaufruf nach Überfall in Gaststätte

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Ostertorsteinweg Zeit: 02.12.24, 14.10 Uhr Am Montag rastete ein 43-Jähriger in einem Lokal im Ostertorviertel aus und bedrohte Einsatzkräfte mit einem Messer. Die Polizisten entwaffneten den Mann und setzten dabei einen Taser ein. Am frühen Nachmittag alarmierten Mitarbeiter des Imbisses am Ostertorsteinweg die Polizei, dass ein betrunkener Gast mit Stühlen warf und in ...

