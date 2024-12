Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0757--Polizei entwaffnet Mann mit Messer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Ostertorsteinweg Zeit: 02.12.24, 14.10 Uhr

Am Montag rastete ein 43-Jähriger in einem Lokal im Ostertorviertel aus und bedrohte Einsatzkräfte mit einem Messer. Die Polizisten entwaffneten den Mann und setzten dabei einen Taser ein.

Am frühen Nachmittag alarmierten Mitarbeiter des Imbisses am Ostertorsteinweg die Polizei, dass ein betrunkener Gast mit Stühlen warf und in dem Laden randalierte. Der Mann führte ein großes Messer in einer Beintasche mit sich. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Als alarmierte Einsatzkräfte auf ihn trafen, griff er sofort mehrfach nach seinem Messer. Die Einsatzkräfte versuchten wiederholt, das Gespräch mit dem Mann zu suchen und ihn zu beruhigen. Als er davon unbeeindruckt mit dem Messer auf die Polizisten zuging, wurde der Taser eingesetzt, woraufhin der 43-Jährige das Messer fallen ließ und er festgenommen werden konnte.

Anschließend wurde eine psychiatrische Begutachtung veranlasst und er erhielt einen 14-tägigen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell