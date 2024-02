Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH

RKiSH: Neue Rettungswache in Agethorst nimmt Betrieb auf

Kreis Steinburg (ots)

Seit Anfang dieser Woche startet ein Einsatzteam der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH rund um die Uhr vom neuen Standort in Agethorst zur schnelleren Versorgung der Menschen im nordwestlichen Kreis Steinburg. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde im Januar eine weitere Rettungswache zur Optimierung der Notfallversorgung in Betrieb genommen (siehe ots-Meldung vom 16.01.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110840/5692882).

Bisher waren es fünf Rettungswachen, die das Gebiet des Kreises Steinburg im medizinischen Notfall versorgt haben. Seit Anfang der Woche ergänzt ein zusätzlicher Standort in Agethorst die bisherigen Wachen in Itzehoe, Glückstadt, Kellinghusen, Büchsenkate und Nordoe. "Wir tun alles, um die Struktur zu verbessern und die bestmögliche Versorgung in unseren Einsatzgebieten anzubieten.", erklärte RKiSH-Geschäftsführer Michael Reis die Errichtung der neuen Wache. "Wir sind hier, um zu helfen. Das ist unser Auftrag!"

Nach gutachterlicher Auswertung der vergangenen Einsatzzahlen wurde der Bedarf eines zusätzlichen Standortes im Bereich Schenefeld deutlich und der definierte Handlungsbedarf in die Tat umgesetzt. Bis zur Schaffung der neuen Räumlichkeiten ist der Rettungswagen seit Jahresbeginn übergangsweise von der Wache Itzehoe am Klinikum ausgerückt.

"Mit tatkräftiger und unbürokratischer Unterstützung der Gemeinde Agethorst wurde eine Interimsrettungswache geschaffen, von der die umliegenden Orte noch besser erreicht werden können, als bisher.", freut sich Stefan Hardt als zuständiger Wachenleiter für den neuen Standort und Bereichsleiter im Kreis Steinburg über die komplikationslose Einrichtung der zwar provisorisch in Containerbauweise, dennoch mitarbeiterfreundlich und gut durchdachten Räume. "Wir sind schnell auf der Autobahn, aber auch in allen Gemeinden um die neue Wache herum".

Ein Rettungswagen wird rund um die Uhr von der wohnlich und den Anforderungen des Arbeitsschutzes eingerichteten Containerwache auf dem Gelände der ehemaligen Raiffeisen-Genossenschaft im Agethorster Hungerkamper Weg zu den Einsätzen ausrücken.

Alle Rettungsmittel der RKiSH werden entsprechend den Anforderungen aus dem schleswig-holsteinischen Rettungsdienstgesetz (SHRDG) mit mindestens einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter besetzt und sind technisch umfangreich für medizinische Notfälle ausgerüstet. Nach der Auswertung der Einsatzzahlen des neuen Standortes soll dann mittelfristig ein normgerechter Rettungswachenneubau im Bereich Schenefeld realisiert werden.

Das jetzige Einsatzgebiet der Rettungswache Schenefeld umfasst die Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Besdorf, Bokelrehm, Bokhorst, Christinenthal, Gribbohm, Hadenfeld, Holstenniendorf, Huje, Kaaks, Kaisborstel, Looft, Mehlbek, Nienbüttel, Nutteln, Oldenborstel, Pöschendorf, Schenefeld, Vaale, Vaalermoor, Wacken und Warringholz mit über 10.000 Einwohnern.

Disponiert wird der Agethorster RTW von der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn, die neben dem Kreis Steinburg auch für die Notrufannahme aus den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg zuständig ist.

