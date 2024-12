Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0767 --Räuber gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring/ Bahnhofsplatz Zeit: 05.12.24, 14:45 Uhr/ 18:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstag in der Bahnhofsvorstadt drei Männer im Alter von 29, 32 und 48 Jahren nach vorangegangenen Raubtaten.

Gegen 14:45 Uhr wurde über die Videoleitstelle gemeldet, das zwei zunächst unbekannte Männer auf dem Bahnhofsplatz einen weiteren Mann zu Boden gestoßen und anschließend mit Schlägen traktiert hatten. Dabei hatten sie diesem das Mobiltelefon entwendet. Alarmierte Männer stellten kurz darauf zwei Verdächtige im Alter von 32 und 48 Jahren. Dabei rastete der 48-Jährige komplett aus, schlug und spuckte um sich und beleidigte und bedrohte die Polizisten, so dass diese ihn zu Boden bringen mussten. Da er sich auch im Streifenwagen und auf der Wache nicht beruhigte, musste ihm zeitweise eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Neben der Anzeige wegen schweren Raubes gegen beide Männer, erwarten den 48-Jährigen jetzt zusätzlich diverse weitere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Der Mann, der zuvor geschlagen wurde, entfernte sich nach der Tat.

Etwas später, gegen 18:20 Uhr rief ein 27 Jahre alter Mann am Rembertiring um Hilfe und gab gegenüber den hinzugeeilten Polizisten an, zuvor von einem 29 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein. Anschließend hätte dieser ihm diverse Geldscheine entrissen. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf den 29-jährigen Intensivtäter und fanden in unmittelbarer Nähe ein Messer. Auch dieser Mann war äußerst aggressiv und spuckte herum, so dass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden musste. Anschließend sperrte er sich weiter massiv gegen die Maßnahmen, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell