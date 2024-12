Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0764 --Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 05.12.24, 23 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 30 Jahre alter Mann verletzte einen 63-Jährigen durch Schläge mit einem Fahrradschloss schwer am Kopf. Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Die beiden Männer stritten sich bereits am frühen Abend im Bahnhofsgebäude. Dabei schüttete der 30-Jährige dem Älteren Bier ins Gesicht, woraufhin ihn dieser zu Boden brachte und mehrmals ohrfeigte. Passanten gingen dazwischen, woraufhin das Duo sich trennte. Als die beiden Männer später erneut auf dem Bahnhofsplatz aufeinandertrafen, schlug der alkoholisierte 30-Jährige unvermittelt mit einem Fahrradschloss gezielt gegen den Kopf seines Kontrahenten.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei und Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn brachten den Angreifer zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der 63-Jährige erlitt blutende Kopfverletzungen und wurde umgehend nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 30-Jährigen werden aktuell die Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell