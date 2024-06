Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in Hachmühlen und Herkensen

Bad Münder / Coppenbrügge (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Münder ereigneten sich am gestrigen Mittwochvormittag mehrere Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Kurz nach 10:00 Uhr kam es bei Herkensen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 78-jähriger Mann aus Bad Münder befuhr mit einem VW Polo die Herkenser Straße von Herkensen in Richtung Behrensen. An der Kreuzung Kreisstraße 3 / Kreisstraße 62 nahm er die Vorfahrt einer 57-jährigen Frau aus Coppenbrügge, die mit einem Mercedes SUV von Hilligsfeld in Richtung Landesstraße 423 / Coppenbrügge unterwegs war.

Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurde der 78-Jährige schwer, die 57-Jährige leicht verletzt. Beide Verletzten wurden in Kliniken transportiert.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei wurde die Feuerwehr alarmiert, um auslaufende Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge unschädlich zu machen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Um 11:38 Uhr ereignete sich in Hachmühlen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde. Nach bisheriger Darstellung bog ein 25-jähriger Mann aus Bad Münder mit einem John Deere Trecker in die Straße "Auf der Laake" (Bundesstraße 442) ein. Hierbei kam es im Bereich der Einmündung "Zum Heselbrink / Auf der Laake" zur Kollision mit dem Rollerfahrer. Durch die Kollision wurde der 58-Jährige aus Bad Münder schwer verletzt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 442 zwischen der Bundesstraße 217 und Ortseingang Hachmühlen bis 12:20 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ohne Verletzte verlief ein Verkehrsunfall, der sich gegen 09:40 Uhr in Hachmühlen ereignet hatte. Beide Beteiligten, ein Lkw und ein Transporter, befuhren die Hachmühler Straße (Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 217), aus Richtung Springe kommend, in Richtung Hameln. Der Lkw-Fahrer musste aufgrund eines geparkten Fahrzeuges vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und prallte beim Ausscheren nach links mit dem hier fahrenden Transporter zusammen. Sowohl der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen als auch 53-jährige Transporter-Fahrer aus Hess. Oldendorf lieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell