POL-HOM: Eingangstür einer Gaststätte in Homburg beschädigt, Tatverdächtige durch Polizei ermittelt

Homburg (ots) - Am Montag, 30.09.2024, zwischen 14:33 Uhr und 14:44 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Christian-Weber-Platz in Homburg. Ein bislang unbekannter, männlicher Tatverdächtiger entwendete zur Tatzeit mindestens einen Pullover der Marke Lacoste. Es ist anzunehmen, dass der Täter den Pullover unter einem Parker trug und so das Ladenlokal in Richtung Talpassage verließ. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang ...

