Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb wurde steig aggressiver

Jena (ots)

Einen Ladendieb konnte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Marx-Allee stellen. Da es in der Folge zu kleineren Handgreiflichkeiten zwischen Beiden kam, wurden Beamte hinzugerufen. Diese fanden, neben der Beute von knapp 90,- Euro auch ein griffbereites Cuttermesser. Auch wurden weitere Gegenstände aufgefunden, welche augenscheinlich aus einer anderen Diebstahlshandlung herrührten. Im weiteren Verlauf jedoch wurde der 36-jährige Langfinger immer aggressiver, bis hin zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. In Folge dessen wurde der Mann gefesselt zur Dienststelle gebracht und fortfolgend, nach Konsultation der Staatsanwaltschaft, vorläufig festgenommen. Über den weiteren Verfahrensweg, wegen räuberischen Diebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wird in der Folge durch die sachleitende Staatsanwaltschaft entschieden.

