POL-ST: Rheine, Unfall unter Alkoholeinfluss

Rheine (ots)

Am Sonntagabend (02.03.25) gegen 23.00 Uhr ist ein 44-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 44-Jährige aus Hörstel fuhr mit einem grauen Mercedes auf der Osnabrücker Straße in Richtung Hörstel. In Kanalhafen, kurz vor der Nahrodder Straße, geriet der Hörsteler mit dem Wagen auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten, und der Mercedes rutschte in den angrenzenden Graben. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem 44-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Auf der Polizeiwache in Rheine wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt, und ihn erwartet ein Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln Fahrzeuge zu führen. Dies ist verboten, und man gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer.

