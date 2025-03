Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Neuenkirchen (ots)

Am Freitagabend (28.02.) gegen 18.15 Uhr erhielt ein 53-jähriger Mann aus Neuenkirchen einen Anruf von einer unbekannten Person, die sich als Bankmitarbeiter der Hausbank des Neuenkirchener ausgab. Der Unbekannte nannte die Adresse der Hausbank, und es wurde auch die richtige Telefonnummer der Bank angezeigt. Danach gab der vermeintliche Bankmitarbeiter an, dass der Neuenkirchener bislang die neuen Geschäftsbedingungen der Bank nicht akzeptiert habe und er nun riskiere, dass seine Karte und das Onlinebanking gesperrt würden. Der Neuenkirchener wurde aufgefordert, sich während des Telefonats beim Onlinebanking einzuloggen und sein Dispokredit zu erhöhen. Danach folgten Anweisungen für mehrere Überweisungen. Irgendwann wurde der 53-Jährige misstrauisch, beendete das Gespräch und kontaktierte die Polizei. Bis dahin entstand ein Schaden in einer mittleren vierstelligen Höhe. Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich davor, auf telefonische Anweisungen hin Transaktionen durchzuführen oder am Telefon sensible Daten preiszugeben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf.

