Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckereifiliale

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (27.02.25), 19.30 Uhr und Freitag (28.02.25), 04.45 Uhr in eine Bäckereifiliale an der Königseschstraße an der Kreuzung mit der Berbomstiege eingebrochen. Wie die Täter in die Bäckerei gelangten, ist noch unklar. Sie durchsuchten mehrere Schränke und stahlen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

