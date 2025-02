Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, 44-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstag (27.02.25) um kurz nach 22.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Brookstraße unterwegs. Kurz vor der Brookstraße stürzte sie aus noch ungeklärter Ursache. Dabei verletzte sich die 44-Jährige schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ochtruperin, die keinen Helm trug, stand nach ersten Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Deshalb wurde eine Blutprobe angeordnet. Eine unbekannte Zeugin, die der gestürzten Frau half, entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet die Zeugin, sich zu melden - bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155. Die Polizei richtet in diesem Zusammenhang zwei Appelle an alle Radfahrenden: Tragen Sie zum eigenen Schutz einen Helm! Dieser kann zwar keine Unfälle verhindern, aber vor schweren Verletzungen schützen. Lassen Sie das Fahrrad oder Pedelec nach Alkoholkonsum stehen. Lassen Sie sich stattdessen abholen, nehmen Sie den Bus oder ein Taxi. Kommen Sie immer gut und sicher an!

