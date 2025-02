POL-ST: Ochtrup, Wettringen, Brand eines Tiertransporters

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten an der Wilhelmstraße verschafft. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (26.02.25), 15.00 Uhr und Donnerstag (27.02.25), 07.50 Uhr. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür, die sich zur Straße Am Güterbahnhof befindet, mit einem unbekannten Werkzeug auf. So gelangten sie in das Gebäude. Dort öffneten sie ...

