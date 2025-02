Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrug durch falsche Polizisten

Ibbenbüren (ots)

Zu einem Telefonbetrug mit einer falschen Polizistin ist es am Donnerstag (27.02.) in Ibbenbüren gekommen.

Eine Seniorin bekam am späten Mittag den Anruf einer vermeintlichen Kriminalpolizistin. Die angebliche Polizistin sagte der Ibbenbürenerin, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie solle deshalb eine Kaution bezahlen, um die Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren.

Da die Frau nicht über das geforderte Bargeld verfügte, sagte man ihr, sie solle ihren Schmuck zusammen mit dem vorhandenen Bargeld in eine Kulturtasche packen, die bei ihr abgeholt würde. Nach dem mehrstündigen Telefongespräch erschien ein unbekannter Mann an ihrer Haustür, an den die Seniorin die Tasche übergab, in der sich Bargeld und Schmuck in einem hohen vierstelligen Euro-Bereich befanden.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Die Kriminellen sind sehr geschickt und verwickeln ihre Opfer in lange Telefonate. Sie üben emotionalen Druck aus, so dass die Opfer schließlich keinen anderen Ausweg sehen. Wichtig ist, dass die Masche bekannt gemacht wird - unter Freunden, Bekannten und Verwandten. Beachten Sie deshalb folgende Tipps und geben diese auch an Angehörige weiter:

- Bei unbekannten Anrufern - seien diese auch noch so vertrauenswürdig - einfach auflegen. Besonders, wenn es zu Geldforderungen kommt.

- Polizei oder Staatsanwaltschaft fordern niemals dazu auf, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen.

- Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben.

- Im Zweifelsfall die Polizei rufen - unter 110.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell