POL-ST: Steinfurt, Imbisswagen aufgebrochen, Spirituosen gestohlen

Rheine (ots) - Am Mittwoch (26.02.) sind unbekannte Täter an der Hünenborgstraße in ein Einfamilienhaus in einer Sackgasse eingestiegen. Sie schlugen zwischen 07.30 Uhr und 20.50 Uhr die Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Dort öffneten und durchwühlten sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubläden. Ob und was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ...

