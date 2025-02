Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Eine verletzte Person

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger mit seinem PKW die L454. An der Kreuzung zur K14 wollte dieser nach links nach Böhl-Iggelheim abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden PKW des 34-jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall erlitt der 34-Jährige Verletzungen im Schulterbereich und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallörtlichkeit musste im Zeitraum von 23:00 Uhr - 00:30 Uhr durch die Polizei gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell