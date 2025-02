POL-PDNR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Linz am Rhein (ots) - Am 02.02.2025, zwischen 10:00Uhr und 12:00Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem oberen Parkplatz des Meusch-Centers in Linz, Asbacher Straße, an den Reifen beschädigt. Zeugen, die etwas gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Linz / Rhein unter Telefon 02644/9430, per Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de oder an eine andere Polizeidienststelle zu wenden. Rückfragen ...

