Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Computerbetrug, falscher Sparkassen-Mitarbeiter

Ibbenbüren (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Ibbenbüren ist am Donnerstag (27.02.25) Opfer eines Computerbetrugs geworden. Der Ibbenbürener wurde am Nachmittag von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter eines Online-Banking-Callcenters der Sparkasse ausgab. Er behauptete, dass das Online-Banking-Konto des Geschädigten fälschlicherweise gesperrt sei. Um es entsperren zu können, müsse ein Sicherheitscode eingegeben werden. Der 62-Jährige erhielt durch das Telefonat zwei Codes, die er im Online-Banking eingeben musste. Später wurde ihm bewusst, dass dadurch Überweisungsvorgänge auf fremde Konten ausgelöst worden waren. Der Geschädigte verlor einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei warnt vor der Masche der falschen Bankmitarbeiter. Die Anrufer setzen ihre Opfer stark unter Druck - etwa, indem sie auf ein angebliches Sicherheitsproblem beim Konto der Opfer hinweisen. Dann sind die Angerufenen eher geneigt, dem Anrufer Glauben zu schenken und sie wollen alles tun, um die Sicherheitslücke zu schließen. Hinzu kommt, dass die Betrüger sehr überzeugend und glaubwürdig argumentieren. Oft nutzen sie technische Möglichkeiten wie Spoofing, damit im Display des Angerufenen die "echte" Telefonnummer der Bank erscheint. Wichtig ist: - Wenn sich ein Bankmitarbeiter telefonisch mit einem Sicherheitsproblem meldet: Gehen Sie von Betrug aus! - Beantworten Sie keine Fragen, gehen Sie auf keine Forderungen ein! - Geben Sie keine sensiblen Daten wie TANs, PINs oder Passwörter preis! Teilen Sie solche Daten niemals über Telefon, per E-Mail oder SMS! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, behalten Sie einen klaren Kopf und legen Sie einfach auf! - Kontaktieren Sie auf den Ihnen bekannten Wegen Ihre echte Bank und schildern Sie den Vorfall. So klärt sich der Betrug schnell auf. - Informieren Sie sich über die aktuellen Betrugsmaschen und teilen Sie dieses Wissen mit Familie und Freunden. Je besser Sie informiert sind, desto weniger anfällig sind Sie für Betrügereien.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell