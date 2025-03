Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Seitenscheibe am Auto eingeschlagen

Greven (ots)

Am Samstag (01.03.) zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr ist in einen silberfarbenen VW Polo, der im genannten Zeitraum an der Saerbecker Straße gegenüber dem Friedhof geparkt war, eingebrochen worden. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe vorne rechts auf der Beifahrerseite ein und stahlen eine rote Handtasche aus dem Fahrzeug. In der Handtasche war eine rote Ledergeldbörse mit Dokumenten und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Ein Mobiltelefon der Firma Samsung war ebenfalls in der Tasche. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden, und die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zu dem Diebstahl aus dem Polo machen kann, wird gebeten, die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren. Die Polizei rät an dieser Stelle noch einmal dazu, niemals Handtaschen, Rucksäcke, Reisetaschen oder Einkaufsbeutel im Auto zurück zu lassen - auch nicht im Kofferraum. In den Taschen vermuten die Kriminellen Wertsachen.

