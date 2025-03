POL-ST: Metelen, Autoaufbruch am Friedhof

Greven (ots) - Am Samstag (01.03.) zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr ist in einen silberfarbenen VW Polo, der im genannten Zeitraum an der Saerbecker Straße gegenüber dem Friedhof geparkt war, eingebrochen worden. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe vorne rechts auf der Beifahrerseite ein und stahlen eine rote Handtasche aus dem Fahrzeug. In der Handtasche war eine rote Ledergeldbörse mit Dokumenten und einem ...

