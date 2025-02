Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneute Verkehrsunfallflucht in der Albert-Schweitzer-Straße - Zeugenaufruf!

Bodenwerder (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19.02.2025) gegen 20.30 Uhr auf Donnerstag (20.02.2025) gegen 05.45 Uhr, kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Bodenwerder erneut zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, weißer Kleinbus durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,00 EUR.

Der Unfall kann nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht mit dem Verkehrsunfall von Mittwoch (19.02.2025), zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr, in Zusammenhang gebracht werden. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5975826

Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Führer/in machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

