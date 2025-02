POL-HM: Autodiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden die Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr auf einen 65 Jahre alten Fahrzeugführer in einem Opel Corsa aufmerksam, der sein Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Dieser befuhr die Kreisstraße 64 in Bad Pyrmont in Richtung Großenbergen. Eine Kontrolle des Mannes aus Bad Pyrmont ergab, dass dieser alkoholisiert das Fahrzeug ...

