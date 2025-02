Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter durchsuchen Wohnung eines Mehrparteienhauses - Polizei sucht Zeugen

Bad Münder/ Eimbeckhausen (ots)

Freitagmittag (14.02.2025) verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 13:05 Uhr zunächst Zutritt in den Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Asternstraße in Bad Münder, Ortsteil Eimbeckhausen. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer dortigen Wohnung und durchsuchten in dieser mehrere Räumlichkeiten. Nach jetzigen Erkenntnissen kam es jedoch zu keinem Entwendungsschaden. Die Täter verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Das für Eigentumsdelikte zuständige 2. Fachkommissariat der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell