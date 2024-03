Bundespolizeidirektion München: Bilanz der Bundespolizeidirektion München zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen - 24 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung

Freilassing (ots) - Bei einer Schleusung am 16. März von vier minderjährigen Syrern bei Teisendorf war er noch davongekommen, doch in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. März) konnten Bundespolizisten den gesuchten Verbrecher festnehmen. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Traunstein ein. Aufgrund der ...

