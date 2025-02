Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden die Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr auf einen 65 Jahre alten Fahrzeugführer in einem Opel Corsa aufmerksam, der sein Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Dieser befuhr die Kreisstraße 64 in Bad Pyrmont in Richtung Großenbergen. Eine Kontrolle des Mannes aus Bad Pyrmont ergab, dass dieser alkoholisiert das Fahrzeug führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab während der Kontrolle einen Wert weit über 2 Promille. Außerdem war der Bad Pyrmonter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont verbrachten den Mann zwecks einer Blutprobe zur Beweissicherung in ein örtliches Krankenhaus. Hierbei versuchte der 65-Jährige in zwei Fällen zu flüchten und sich so der polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Der Mann konnte jedoch durch die Einsatzkräfte gestoppt und gesichert werden. Der Mann aus Bad Pyrmont muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten verantworten.

