Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Brand einer PV-Anlage

Steinfurt (ots)

Am Samstag (01.03.) gegen 18.30 Uhr ist es im Ortsteil Borghorst an der Münsterstiege zu einem Brand einer PV-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen fing die Photovoltaikanlage Feuer, dieses griff im Verlauf auf den Dachstuhl des Hauses über. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen mehr im Haus. Ein vorbeifahrender Zeuge entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Straßen Oranienring und Münsterstiege waren während der Löscharbeiten für etwas mehr als zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell