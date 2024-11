Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte gehen Zeitungsbotin an - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (20.11., 02.55 Uhr) näherten sich zwei bislang unbekannte Männer einer fahrradfahrenden Zeitungsbotin an der Straße Am Reckenberg von hinten an. Ersten Angaben nach hielt einer der Männer die 23-jährige Frau fest, der andere forderte Geld und durchsuchte ihre Taschen. Die Rheda-Wiedenbrückerin wehrte sich, dann rannten die Männer ohne Beute davon. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Der eine hatte dunkle, lockige Haare, war dunkel gekleidet und hatte einen Schal in das Gesicht gezogen. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht die Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell