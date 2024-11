Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungen nach Diebstahl aus Lkw - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Vergangenen Mittwochabend (13.11.) haben bislang unbekannte Diebe Waren aus dem Lkw eines Logistikunternehmens gestohlen. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl und insbesondere zu den möglichen Tathandlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Waren auf dem Gelände einer Vertriebsfirma an der Bielefelder Straße in Harsewinkel verladen. Gegen 17.30 Uhr verließ der gelbe Logistik-Lkw mit Anhänger das Gelände im Ortsteil Marienfeld, in Richtung Bielefeld.

Die Fahrtstrecke verlief über die Münsterlandstraße und anschließend die Brockhagener Straße Richtung Steinhagen. In Steinhagen fuhr der 53-jährige Lkw-Fahrer auf die Autobahn A33 Richtung Bielefeld. Nach dem Wechsel auf die Autobahn A2, verließ der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Bielefeld Ost und fuhr in Richtung Betriebsgelände des Logistikunternehmens an der Dingerdisser Straße. Dort kam der Transport gegen 18.15 Uhr an. Beim Öffnen der Ladefläche des Anhängers bemerkte man den Angaben zufolge den Diebstahl der Waren. Der geschätzte Wert des Diebsguts beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Streckenverlauf des gelben Logistik-Lkw mit Anhänger machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

