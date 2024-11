Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen im Gütersloher Stadtgebiet am Freitagabend

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagabend (15.11.) fanden in Gütersloh Kontrollen in Gaststätten, Bars und Kiosken statt. Die kooperativen Kontrollen werden seit mehreren Jahren gemeinsam mit verschiedenen Behörden durchgeführt und sind Teil des Projekts "Sichere Innenstadt". Am vergangenen Freitag waren neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh auch das Hauptzollamt Bielefeld und die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh beteiligt.

Zwischen 19.00 Uhr und 01.00 Uhr suchten die Kontrolleure acht Lokalitäten auf.

In einem Imbiss im nördlichen Stadtgebiet wurde durch die Stadt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet. Unter anderem, da die Notausgangsbeschilderung nicht passend angebracht war. Zudem bemängelten die Mitarbeiter des Kreises die Hygiene. Eine entsprechende Nachkontrolle wird stattfinden. In einer Bar in der Innenstadt wurden mehrere Personen beim illegalen Glücksspiel angetroffen. Auf Anordnung eines Richters wurden das Objekt und die Personen durchsucht. In der Folge wurden mehrere Glücksspielautomaten und eine vierstellige Summe Bargeld sichergestellt. Ebenfalls im nördlichen Bereich der Stadt wurde der Zoll auf mehrere nicht ordnungsgemäß angemeldete Mitarbeiter eines Imbisses aufmerksam. Bei näherer Betrachtung des Objekts wurden ebenfalls Hygienemängel und brandschutzrechtliche Verstöße festgestellt. Gegen 22.10 Uhr fiel den Beamten der Polizei ein Van an der Eickhoffstraße auf. Während der Fahrt standen die Schiebetüren des Wagens auf. Das Fahrzeug, ein offensichtlich dazugehöriges Auto dahinter und deren Insassen wurden daraufhin kontrolliert. Dabei zeigte sich eine Person sehr aggressiv und herablassend den Polizisten gegenüber. Dazu beleidigte er die Beamten durchgehend. Da der 19-jährige Gütersloher sich nicht beruhigte, sollte er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich. Er schlug gezielt in die Richtung der eingesetzten Kräfte und sperrte sich. Währenddessen näherte sich ein weiterer Mann, ein 18-jähriger Gütersloher und sprang von hinten auf den Rücken einer Polizistin, um die Fesselung zu verhindern. Auch dieser Mann wurde letztendlich gefesselt und in das Polizeigewahrsam gefahren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Richtung Gütersloh-Spexard gelegen wurde in einem Imbiss ein nicht angemeldeter Mitarbeiter angetroffen. Gegen einen weiteren Mann bestand ein Haftbefehl. Der haftbefreiende Betrag wurde vor Ort beglichen. Zudem gab es seitens des Ordnungsamts brandschutzrechtliche Bedenken.

Gegen 00.40 Uhr wurde eine Gaststätte im innerstädtischen Bereich kontrolliert. Der Inhaber der Lokalität wies sich gegenüber des Zolls nicht aus. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Mitarbeiter des Ordnungsamts Mängel an den Spielautomaten fest. Auch dazu wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die kooperativen Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell