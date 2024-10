Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher schlagen tagsüber zu

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) In ein Wohnhaus an der Straße Am Gunnebach ist am Mittwoch, 23.10.2024, tagsüber eingebrochen worden.

Die Bewohner waren zwischen 09.30 Uhr und 13.15 Uhr nicht zuhause. Diesen Zeitraum nutzten der oder die Täter, um von der Feldflur aus an der Rückseite des Grundstücks über den Zaun zu klettern. Sie brachen eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der kleine Hund der Bewohner wurde in einen Raum eingesperrt. Die Täter flüchteten vermutlich über den Zaun und die angrenzenden Felder.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum oder an den Tagen zuvor aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei unabhängig von der Tageszeit immer sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen zu dem Thema im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Aktueller Hinweis: Am kommenden Samstag, 26. Oktober 2024, findet von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Beratungstag zum Thema Einbruchssicherheit und Einbruchsprävention im SmartHome an der Steubenstraße 47a in Paderborn statt. Infos dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5891125

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell