POL-PB: Wohnmobil über Nacht gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Am Samstagmorgen kam es um 06.40 Uhr am Westerntor und am Sonntagmorgen und um 05.45 Uhr an der Marienstraße zu Raubdelikten. Beim ersten Fall am Samstag griffen mehrere jüngere Personen einen alkoholisierten 24-jährigen Syrer an der Zentralen Busstation Friedrichstraße an. Die Tätergruppe, darunter mutmaßlich zwei Frauen, traten auf den am Boden liegenden Mann ein und entwendeten seine Jacke ...

