Am Donnerstag befand sich ein 31-Jähriger in Biberach in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 15.48 Uhr kam es in einer Wohnung in der Innenstadt zum Streit zwischen einer 44-Jährigen und ihrem 31-jährigen Freund. Die Frau verständigte die Polizei, da sich ihr Bekannter wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nun die Wohnung verlassen hatte. Dabei konnte sie nicht ausschließen, dass ihr Freund ein Messer mit sich führt. Die Polizei traf den offensichtlich aggressiven 31-Jährigen kurz darauf am Marktplatz an. Der flüchtet beim Erkennen der Polizei zurück in die Wohnung. Dort kontrollierten die Beamten den Mann. Ein Messer hatte er nicht dabei. Da sich der Mann zwar beruhigt hatte, sich jedoch in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden. Auf dem Weg aus der Wohnung riss sich der 31-Jährige los und schlug am Kirchplatz auf einen 22-Jährigen ein. Durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den 31-jährigen Kubaner unter Kontrolle zu bringen. Anschließend verbrachte ihn die Polizei in eine Klinik. Der 22-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich.

