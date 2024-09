Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto brennt aus

Am Montag rückte die Feuerwehr in Geislingen zu einem Fahrzeugbrand aus.

Kurz nach 8 Uhr rückte die Feuerwehr in die Eybacher Straße aus. Dort geriet der Dodge Ram einer Autofahrerin während der Fahrt in Brand. Die 45-Jährige parkte ihr Fahrzeug auf einen Gehweg und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand der Pick-Up in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Personen vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß die Polizei Ulm noch nicht. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Besitzerin hatte bei der Fahrt zuvor einen lauten Knall aus dem Motorraum wahrgenommen. Durch die Hitze entstand Sachschaden an einem in der Nähe geparkten Fahrzeug sowie am Fahrbahnbelag. Die Höhe der Schäden muss noch ermittelt werden.

