Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäusern

Paderborn (ots)

(mb) Am letzten Wochenende sind in Mehrparteienhäusern an der Arndtstraße und am Max-Reger-Weg Kellereinbrüche verübt worden.

Der oder die Täter drangen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in zwei hintereinander liegende Wohnhäuser an der Arndtstraße ein. An den Haustüren konnten keine Einbruchsspuren entdeckt werden. Die Keller der beiden Gebäude sind miteinander verbunden. Acht Mieterkeller waren aufgebrochen worden. Aus einem Raum wurden Elektro-Werkzeuge entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurden in einem Wohnhaus am Max-Reger-Weg sieben Kellertüren aufgehebelt. Vermutlich wurde hier nichts gestohlen. Auch in diesem Fall gab es keine Einbruchspuren an der Haustür. Der Zugang zur Tiefgarage war ebenfalls unversehrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in Nähe der Tatorte gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Die Polizei rät:

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

- Scheuen Sie sich nicht, verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden: Polizeiruf 110.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell