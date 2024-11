Polizei Gütersloh

POL-GT: 3 Leichtverletzte nach Vorfahrtunfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Montagnachmittag (18.11.2024) wurde der Polizei gegen 15:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Stadtteil Wiedenbrück gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Mann aus Langenberg mit seinem Pkw den Lümernweg, aus der Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Beckumer Straße. In Höhe der Kreuzung Südring/Lümernweg missachtete der Mazda-Fahrer nach Zeugenangaben das dort befindliche STOP-Zeichen und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur seitlichen Kollision mit einer 41-jährigen VW-Fahrerin, die den Südring in Fahrtrichtung Rheda befuhr. Der Langenberger, seine im ebenfalls im Fahrzeug befindliche 46-jährige Ehefrau, sowie die alleine im VW-Passat befindliche Frau aus Harsewinkel , wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Die Verletzten wurden am Unfallort durch die Besatzungen von zwei RTW und durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Bergung der Fahrzeuge und für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 18.000 EUR geschätzt. Beide am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell