LPI-GTH: Gefälschter Führerschein festgestellt

Gotha (ots) - Vergangene Nacht versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Lindemannstraße einzudringen. Dabei wurde die Wohnungstür beschädigt, hielt dem allerdings stand. Somit konnten die Täter nicht in die Wohnung gelangen und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der ...

