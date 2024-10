Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut Stromkabel entwendet

Arnstadt (ots)

In der Nacht auf den 08.10.2024 entwendeten unbekannte Täter am "Wollmarkt" ein circa 50 Meter langes Starkstromkabel. Das Kabel versorgte zuvor einen Lkw über einen Stromverteilerkasten. Das Kabel hatte die Bezeichnung "2024 general Cavi" und hatte einen Wert von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0261235/2024 zu melden. Bereits am 27.09.2024 wurde ein ähnliches Kabel am selben Lkw entwendet. (mla)

