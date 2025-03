Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auto prallt gegen Baum

Ibbenbüren (ots)

Am Samstagabend (01.03.) gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der Gravenhorster Straße, zwischen Langewieser Esch und Schlesierweg, gerufen. Nach ersten Ermittlungen war ein 41-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Audi auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Hörstel in Richtung Ibbenbüren gefahren. Zeugen beobachteten, wie er dort bereits nach rechts vor der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten kollidierte. Der Fahrer des Audi A6 setzte seine Fahrt in Richtung Ibbenbüren trotzdem fort. Auf der Gravenhorster Straße in Höhe der Hausnummer 74 kollidierte er mit einem Baum rechts neben der Fahrbahn. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Führerschein des 41-jährigen Ibbenbüreners wurde sichergestellt, und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem erwarten ihn Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie wegen Verkehrsunfallflucht. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Fahren unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln verboten und gefährlich ist. Damit gefährdet man sich und andere. Lassen Sie sich von einer nüchternen Person fahren, nehmen Sie ein Taxi oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

