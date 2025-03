Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Wohnungsbrand

Steinfurt (ots)

An der Wasserstraße in Burgsteinfurt ist es am späten Sonntagnachmittag (02.03.25) zu einem Wohnungsbrand gekommen. Es wurde niemand verletzt. Gegen 17.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Innenstadt alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Café und ein Imbiss, die sich im Erdgeschoss befinden, wurden geräumt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Während der Löscharbeiten musste die Wasserstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Wohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar und sie wurde beschlagnahmt. Der Bewohner konnte bei Angehörigen unterkommen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

