Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall im Bereich der Monsterkreuzung (L 723/L 598)- PM Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5974796 ereignete sich am Mittwochabend, kurz vor 20:00 Uhr, im Bereich der Walldorfer Monsterkreuzung (L 723/ L 598 / B 291) ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Hierbei befuhr ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung, aus Richtung der B 291 kommend. Ein 82-jähriger Audi-Fahrer, welcher zeitgleich auf der L 723 aus Richtung Hockenheim kam, übersah den Streifenwagen und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi des Mannes gegen einen weiteren, an der Ampel aus Fahrtrichtung St. Leon Rot kommenden und stehenden, Ford eines 62-jährigen Mannes geschleudert. Die Streifenbesatzung als auch der 62-jährige Ford-Fahrer wurden durch die Kollisionen verletzt. Die drei leichtverletzten Personen kamen allesamt, zur weiteren medizinischen Behandlung, in eine umliegende Klinik. Die verunfallten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Gegen 21:40 Uhr konnten die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Zum Gesamtschaden kann bisweilen noch keine Aussage getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen werden vom Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell