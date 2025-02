POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer in der Wormser Straße eine etwas unglückliche Begegnung mit der städtischen Begrünung. Der Fahrer eines Toilettenlasters kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts auf den Gehsteig und überfuhr einen am Boden liegenden Baum, der dort auf seine Einpflanzung wartete. Der Schaden wird auf 300 bis 600 Euro geschätzt. Die Stadt ...

mehr