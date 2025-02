Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:40 Uhr ereignete sich aufgrund eines Fehlers beim Wechsel des Fahrstreifens ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Waldstraße/ Lampertheimer Straße.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war auf dem linken der beiden Linksabbiegerstreifen der Lampertheimer Straße in Fahrtrichtung Waldstraße unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem rechten Linksabbiegerstreifen auf gleicher Höhe. Beim eigentlichen Abbiegen von der Lampertheimer Straße in die Waldstraße, wechselte das unbekannte Fahrzeug vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin den nebenan fahrenden Mercedes. Der 57-Jährige machte durch mehrfaches Hupen auf das Fehlverhalten des anderen Fahrzeugs aufmerksam. Da dieses jedoch nicht reagierte, scherte der 57-jährige Mercedes-Fahrer nach rechts aus, um eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu vermeiden. Dies führte dazu, dass der Mercedes-Fahrer gegen den dortigen Randstein fuhr. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa. 3.000 Euro. Das unbekannte Fahrzeug setzte seinen Weg in Fahrtrichtung Käfertal ungehindert fort. Die Marke und Farbe des flüchtigen Fahrzeugs sind derzeit nicht bekannt.

Der Polizeiposten Schwetzingerstadt hat zunächst die Ermittlungen übernommen.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer/ der Fahrerin geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/441125 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell