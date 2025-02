POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Heidelberg (ots) - Aufgrund einer Zunahme an Diebstählen aus Fahrradkörben in Heidelberg startete am Dienstag das Polizeipräsidium Mannheim die präventive Aktion "Gib Acht mit dem Gepäck". Radfahrerinnen und Radfahrer sollen dabei für das Thema sensibilisiert werden. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzen die Täter typische Verkehrssituationen, wie das Warten an Kreuzungen oder an roten Ampeln, um unbemerkt Taschen, ...

mehr