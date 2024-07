POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 87 Jahre alten Josef K. aus Saarbrücken-Güdingen

Metzer Straße / Alt-Saarbrücken (ots) - Am 20.06.2024 kam es gegen 10:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Metzer Straße / Deutschherrnstraße zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem LKW und einem E-Scooter. Der E-Scooter Fahrer kam hierbei zum Sturz, so dass dessen Gefährt erheblich beschädigt wurde. Er selbst wurde nicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte machten divergierende Angaben zu dem Unfallhergang, so dass letztendlich die Verursacherfrage nicht eindeutig geklärt ...

