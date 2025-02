Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Nachdem es am Mittwochmittag gegen 14:10 Uhr auf der Neckarauer Straße stadteinwärts zu einem Unfall kam, ist die Unfallaufnahme nun beendet und die Fahrbahn seit 15:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte ein 38-jähriger Kia-Fahrer zu spät, dass der Fahrzeugführer eines vorausfahrenden DS verkehrsbedingt stoppen musste. In der Folge kollidierte der Kia-Fahrer mit dem Heck des 55-jährigen DS-Fahrers. Ein 28-jähriger Fahrer eines unmittelbar nachfolgenden Smarts bemerkte den Unfall zu spät und fuhr dem Kia auf. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden 25- und 38-Jährigen leicht und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Kia und der Smart wurden abgeschleppt.

