Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Zinkrohr von Friedhofsgebäude

Hagen-Haspe (ots)

Am Friedhof in Haspe entwendeten bislang unbekannte Täter ein Zinkrohr, das an der Andachtshalle befestigt war. Zwischen Freitag (07.02.2025) gegen 12:30 Uhr und Montag (10.02.2025) gegen 8 Uhr begaben sich die Täter auf das Friedhofsgelände an der Büddingstraße und nahmen auf bislang unbekannte Weise das Regenrohr aus Zink vom Gebäude ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

